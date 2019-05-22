انت الان تتابع تفاصيل خبر لجنة الإفتاء في السعودية: "القريقعان" بدعة! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 04:58 مساءً - اعتبرت لجنة الإفتاء السعودية أن الاحتفال بمهرجان "القريقعان" في ليلة الخامس عشر من شهر رمضان، "بدعة لا أصل لها في الإسلام".

وأكدت اللجنة في فتوى لها نشرتها، اليوم الأربعاء، أنه "لا يجوز إقامة مهرجان القرقيعان في أي مكان، سواء في المدارس، أو المؤسسات".

وقالت اللجنة إنها استندت إلى فتوى قديمة أصدرتها، برئاسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن باز، بعدم جواز إقامة القريقعان.

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في ليلة منتصف الشهر من رمضان، تقيم الأسر الخليجية احتفالاً لتكريم أطفالهم ومكافأتهم على صيامهم ولتشجيعهم على الاستمرار في صيام النصف الباقي.

وفي هذه المناسبة يطوف الأولاد الصغار على البيوت في الحي، ويرددون الأهازيج الشعبية الخاصة بهذه المناسبة الاجتماعية السنوية.

ويتم فيها أيضاً توزيع الحلوى عليهم، غير أن الأهازيج التي يرددونها تختلف اختلافاً بسيطاً بحسب مناطق دول الخليج، لكنها تتشابه في المضمون.