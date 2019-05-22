السعودية | اللجنة العليا لمواسم السعودية تقر هوية موسم عيد الفطر

المناطق - الرياض

أقرت اللجنة العليا لمواسم السعودية هوية العيد، وقد تم تدشينها وإطلاقها مؤخرا عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، ونظراً لمكانة هذا الوطن العظيم على المستوى الإسلامي فقد استهدفت هوية العيد نشر المحبة والفرح والبهجة والسعادة في كل مكان، مع التركيز على إبراز الهوية السعودية وقيمة ومكانة وتأثير المملكة إسلامياً وعربياً وعالمياً، مع تسليط الأضواء على ما يتفرد به موسم هذا العيد في السعودية من فعاليات وأنشطة ومظاهر نوعية ومتميزة وغير مسبوقة تقام لأول مرة على مستوى المملكة والمنطقة.

وقد أوضح مصدر مسؤول في موسم العيد أن هذا الموسم يأتي على غرار بقية مواسم السعودية كنتاج للشراكة الإيجابية وتكامل الجهود والتعاون المثمر بين عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة، وأشار المصدر إلى أن هوية العيد تزدهي بالألوان التي تعكس البهجة بإطلالة العيد وحرص المملكة على اتساع دائرة الفرح ليصل صداها إلى كافة أنحاء العالم الإسلامي، وان يستمتع بكل تفاصيلها جميع فئات وشرائح المجتمع من الرجال والسيدات والاطفال ومن مختلف الأعمار داخل هذا الوطن العظيم، ويتناغم مع اهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما يتضمنه برنامج جودة الحياة، كما نوه المصدر على أهمية متابعة حسابات “موسم العيد” الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة للموقع الالكتروني لمواسم السودية وترقب العديد من المفاجئات التي ستعلن تباعاً بمشيئة الله.