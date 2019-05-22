زايد العطاء.. سنوات من العمل الإنساني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ أن أبصرت مبادرة "زايد العطاء" النور، تواصل مسيرتها في مد يد العون للمحتاجين في مختلف أصقاع الأرض. المبادرة انطلقت في عام 2003، ويدخل عملها في مجالات؛ الصحة، البيئة، التعليم، الثقافة. وتستمد رؤيتها من مبادئ العطاء الإنساني، الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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