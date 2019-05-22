4 حيل لفتح موقع جدارة لـ التسجيل في الوظائف التعليمية رغم البطء الشديد

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسبب تدافع المواطنين على موقع جدارة للتسجيل في الوظائف التعليمية في حالة من البطء الشديد في الموقع أعاق عملية التسجيل بالنسبة للعديد من المواطنين.

وبالرغم من وجود مدة زمنية طويلة للتسجيل في الوظائف التعليمية عبر جدارة إلا أن الكثير يرغب في التسجيل في الساعات الأولى الأمر الذي يتسبب في البطء الشديد.

والمعروف أن الأولوية في التسجيل لا تعطي أي أسبقية لمقدم الطلب إلا أن البعض يخشى من حدوث أي تعطل في النظام أو في شبكة الإنترنت فيسارع بالتسجيل المبكر.

ويمكن استخدام عدة طرق تساعد على فتح المواقع المزدحمة من بينها:

1- استخدام اتصال ذي سرعة عالية

2- استخدام متصفح خفيف مثل متصفح قوقل كروم

3- تكرار التحديث في حالة ثقل الموقع

4- معاودة الدخول في توقيتات لا تشهد كثافة في التسجيل مثل وقت الإفطار أو بعد الفجر

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وبدأ التقديم على الوظائف التعليمية للرجال والنساء اعتبارًا من العاشرة صباحًا من اليوم الأربعاء 17 رمضان ويستمر حتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني جدارة هنا.

وأعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبينًا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.

وشدد العصيمي على ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالوظائف التعليمية، وأن يكون التقديم خلال الموقع والمدة المحددين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق، وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.