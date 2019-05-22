مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 4.4 مليارات ريال

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 46.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8656.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، سبكيم العالمية، وبترو رابغ، ومكة، ومجموعة السريع الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ولاء، والمراكز، وأنعام القبضة، وأليانز أس إف، والوطنية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.85% و 4.37% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والمراكز، والإنماء، وسبكيم العالمية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي, والمراكز، والإنماء, والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 23.13 نقطة ليقفل عند مستوى 3391.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 75 صفقة.