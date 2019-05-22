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شكرا لقرائتكم تعرف على حالة أبواب المسجد الحرام عبر تطبيق حرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعرف على حالة أبواب المسجد الحرام عبر تطبيق حرمين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
دعت رئاسة شؤون الحرمين زوار المسجد الحرام إلى استخدام تطبيق حرمين لمعرفة حالة الأبواب حفاظًا على وقتهم.
وكانت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أطلقت ضمن خطتها التشغيلية لموسم رمضان هذا العام العديد من الخدمات على منصة تطبيق حرمين للهواتف الذكية.
ويحتوي التطبيق في نسخته المطورة على خدمات ذكية للإرشاد المكاني لجميع المناطق داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى معلومات مُحدثة عن كثافة الحشود على مدار الساعة ومعرفة حالة الازدحام داخل الحرم، وفي الساحات، وحالة الأبواب.
التطبيق يوفر أيضًا خدمة التبليغ عن المفقودين والتائهين داخل الحرم وربطهم بذويهم بطريقة إلكترونية وتصاريح زيارة الكسوة وإفطار صائم، وكذلك إرشاد السائلين وطلب مُطوف، علاوة على الندوات والمؤتمرات، ونظام استبيان، وطلب الاعتكاف، ونظام حلقات القرآن، وطلب عربة، بالإضافة إلى معرفة أماكن الازدحام، وإدارة الحشود وغيرها من الخدمات للزائرين والموظفين، ويحتوي التطبيق على العديد من الخدمات مثل البث المباشر والخطب والدروس المترجمة وتوجيهات وآداب المناسك.
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