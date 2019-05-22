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ناصر القصبي يكشف الليلة كواليس العاصوف في مجموعة إنسان
متابعات الخليج 365 - الرياض
يستضيف برنامج مجموعة إنسان الليلة على قناة MBC الفنان ناصر القصبي وعددًا من الممثلين أبطال مسلسل العاصوف العمل الدرامي الخليجي الأضخم من حيث الإنتاج.
يأتي ذلك بالتزامن مع عرض الجزء الثاني من مسلسل العاصوف حيث تعرض الليلة الحلقة الـ 17 حيث يكشف النجوم عن كواليس هذا العمل الفني وكيف خرج للجمهور بهذا الشكل الجيد.
وسيحل مع ناصر القصبي الليلة كل من ريم عبدالله وحبيب الحبيب وعبدالإله السناني.
ويُسلط الجزء الثاني من مسلسل العاصوف الضوء على الطفرة التي حصلت في المملكة بعد منتصف السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطور علاقاتها، آخذاً في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة.
ويشارك في بطولة مسلسل العاصوف، بالإضافة إلى الفنان ناصر القصبي كل من حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وريماس منصور، وعبدالعزيز السكيرين، وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وآخرون، وهو من إخراج المثنى صبح.
وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل العاصوف الجزء الثاني تصاعدًا للأحداث سواء على صعيد علاقة خالد – ناصر القصبي – بأخيه محسن – عبدالإله السناني أو فيما يتعلق بالقضية الأساسية التي يُركز عليها الجزء الثاني وهي حادث الاعتداء على الحرم المكي بواسطة جهيمان العتيبي ورجاله وحجم التناقضات التي كشفها هذا الحادث بين تفكير التيارات الإسلامية المتشددة وطريقة تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع.
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