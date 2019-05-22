الشامل أم ما ينزل بالصراف؟ حساب المواطن يحدد الراتب المفصح عنه

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بطريقة إضافة الراتب، وكيف يتم تحديد المبلغ الذي يتم الإفصاح عنه في البرنامج.

وتلقّت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا حول طريقة إدراج الراتب، وهل يتم إضافته شاملاً البدلات والعلاوات أم ما يتم الحصول عليه فقط من الصراف في بداية كل شهر.

وردّ حساب متابعات الخليج 365 بالقول: يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد”

Advertisements

وفي وقت سابق شدّد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة عدم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة عند إضافة الدخل في مرحلة التسجيل.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يُفصح عنها المواطنون عند التسجيل، لكنه يقوم بمطابقتها بالبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.