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شروط القبول في جامعة المعرفة بـ 10 تخصصات

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2019-05-22

شروط القبول في جامعة المعرفة بـ 10 تخصصات

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل جامعة المعرفة تلقي طلبات القبول للالتحاق بعشرة برامج دراسية متاحة للجنسين خلال العام الجامعي المقبل.

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وكانت جامعة المعرفة أعلنت قبل عدة أيام عن بدء القبول للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019_2020مـ / 1440_1441هـ وذلك في برامج البكالوريوس للطلاب والطالبات كما أتاحت الجامعة فرصة الاستفادة من برامج منح المعرفة الدراسية التي تصل إلى 60%.

والمعروف أن جامعة المعرفة الأهلية هي مؤسسة تعليمية خاصة تقدم خدمة التعليم العالي لأبناء وبنات الوطن والمقيمين من خلال تقديم برامج بكالوريوس في تخصصات أكاديمية علمية في المجالات الطبية والصحية والتطبيقية والتقنية.

كما تتيح جامعة المعرفة الفرصة للطلبة المحولين من الجامعات المعترف بها وكذلك من حملة شهادة الدبلوم من التخصصات الصحية المختلفة لتمكينهم من إكمال دراساتهم الجامعية في تخصصاتهم.





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