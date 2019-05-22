117 متطوعاً يساندون الدفاع المدني في الحرم المكي

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

للمرة الثالثة يُشارك متطوعو ومتطوعات الدفاع المدني جنبًا إلى جنب مع رجال الدفاع المدني في العاصمة المقدسة في شهر رمضان بالحرم المكي الشريف، لخدمة المعتمرين والمعتمرات والزُّوار وتقديم كل ما من شأنه أن يحافظ على سلامتهم أثناء تأديتهم لمناسك العمرة وصلاة التراويح والصلوات الخمس على مدار الساعة بالحرم المكي الشريف.

حالات الطوارئ

وأكّد مدير شعبة المتطوعين بالمديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة المقدم سعد القحطاني، أن اشتراك المتطوعين والمتطوعات جاء استنادًا على الأمر الصادر في الخطة التفصيلية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ.

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وبيّن المقدم القحطاني أن أكثر من 117 متطوعًا ومتطوعة انضموا لصفوف الدفاع المدني في خطة رمضان، بينهم 32 سيدة متطوعة لديهن قبول من موقع المديرية الإلكتروني للتطوع، وحاصلات على بطاقات تطوع معتمدة من شعبة التطوع بمنطقة مكة المكرمة، ولديهن خبرة في التمريض والإسعافات الأولية وغالبيتهن من منسوبات وزارة الصحة.

34 موقعًا

حول مهامهم خلال الشهر الفضيل، أوضح المقدم القحطاني أنهم يعملون بنظام الورديات في أماكن مخصصة وموزعين على 34 موقعًا في الحرم المكي الشريف قريبة من مراكز الإسعافات الأولية بالحرم، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية للحالات الطارئة كحالات الإغماء، أو انخفاض وارتفاع الضغط وكذلك السكر، والإجهاد الحراري، ونقل الحالات التي تستدعي ذلك للمراكز الإسعافية أو المستشفى، وهم مُزودون بحقائب متكاملة للإسعافات الأولية وكرسي متحرك ونقالة، بحسب ما تستدعيه الحالة.