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فعاليات وأنشطة غير مسبوقة لأول مرة في المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أقرت اللجنة العليا لمواسم السعودية هوية العيد، وقد تم تدشينها وإطلاقها مؤخراً عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية.
ونظراً لمكانة هذا الوطن العظيم على المستوى الإسلامي فقد استهدفت هوية العيد نشر المحبة والفرح والبهجة والسعادة في كل مكان، مع التركيز على إبراز الهوية السعودية وقيمة ومكانة وتأثير المملكة إسلامياً وعربياً وعالمياً، مع تسليط الأضواء على ما يتفرد به موسم هذا العيد في السعودية من فعاليات وأنشطة ومظاهر نوعية ومتميزة وغير مسبوقة تقام لأول مرة على مستوى المملكة والمنطقة.
وأوضح مصدر مسؤول في موسم العيد أن هذا الموسم يأتي على غرار بقية مواسم السعودية كنتاج للشراكة الإيجابية وتكامل الجهود والتعاون المثمر بين عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة.
وأشار المصدر إلى أن هوية العيد تزدهي بالألوان التي تعكس البهجة بإطلالة العيد وحرص المملكة على اتساع دائرة الفرح ليصل صداها إلى كافة أنحاء العالم الإسلامي، وأن يستمتع بكل تفاصيلها جميع فئات وشرائح المجتمع من الرجال والسيدات والأطفال ومن مختلف الأعمار داخل هذا الوطن العظيم، ويتناغم مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما يتضمنه برنامج جودة الحياة.
كما نوه المصدر على أهمية متابعة حسابات “موسم العيد” الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة للموقع الإلكتروني لمواسم السعودية وترقب العديد من المفاجآت التي ستعلن تباعاً.
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