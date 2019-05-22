قائمه المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية موقع ابشر، يعتبر موقع وزارة الداخلية السعودية أو كما يسمى بوابة ابشر وزارة الداخلية احد اهم مواقع الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة وتعتبر بوابة ابشر من المواقع التي تقدم خدمات عديدة للمواطنين والوافدين برقم الهوية أو رقم الإقامة، ويقوم الموقع بتقديم خدمات خاصه بالمرور والجوازات والأحوال المدنية أيضا وإستقدام العائلات وغيرها من الخدمات الهامة داخل المملكة العربية السعودية، وقد وفرت الإدارة العامه للمرور في المملكة العربية السعودية خدمة استعلام مخالفات المرور من خلال موقع ابشر الإلكتروني، إليكم طريقة الاستعلام عن قائمه المخالفات المرورية بالمملكة عبر موقع ابشر.

قائمه المخالفات المرورية بالمملكة 1440

جدول المخالفات رقم 1 غرامه ماليه من (100 إلى 150 ريال) لكل من هذه المخالفات التالية.

قيادة المركبة في الأسواق التي لا يُسمح بالقيادة فيها.

عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم.

وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.

عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم .

ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها.

عدم وجود تأمين سار للمركبة.

عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم.

جدول المخالفات رقم 2 الغرامة المالية (150-300) ريـال لكل من المخالفات التالية.



مخالفة تنظيمات السير على الطريق.

عدم ربط حزام الأمان.

وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق.

عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث.

عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار.

الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على عشرين متراً.

مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.

عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.

إساءة استعمال منبه المركبة.

عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.

التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً.

التجمهر في موقع الحادث.

عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.

← إقرأ أيضاً: