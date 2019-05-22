الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم الهوية عبر موقع ابشر

الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية، يعتبر موقع وزارة الداخلية السعودية أو كما يسمى بوابة ابشر وزارة الداخلية احد اهم مواقع الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة وتعتبر بوابة ابشر من المواقع التي تقدم خدمات عديدة للمواطنين والوافدين برقم الهوية أو رقم الإقامة، ويقوم الموقع بتقديم خدمات خاصه بالمرور والجوازات والأحوال المدنية أيضا وإستقدام العائلات وغيرها من الخدمات الهامة داخل المملكة العربية السعودية، وقد وفرت الإدارة العامه للمرور في المملكة العربية السعودية خدمة استعلام مخالفات المرور من خلال موقع ابشر الإلكتروني، وهذا النظام يوفر لكل المواطنين والوافدين إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور بالمملكة من خلال رقم الهوية ورقم الإقامة للوافدين الغير سعوديين ويحذر الموقع اى شخص يقوم بالدخول على موقع ابشر بهويه خاصه بشخص اخر وتعتبر هذه الخطوة غير قانونيه واليكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

أولا قم بالدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من هنا.

ثم الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية واختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك،وكتابة رمز المرور.

ثم قم بالضغط على كلمة عرض.

انتظر قليلا؛ ثم يظهر أمامك صفحة تحتوى على كافة المخالفات المرورية التي قمت بها، والمبلغ المطلوب دفعه غرامة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 1440

الدخول علي موقع ابشر.

اختيار خدمات المرور.

النقر علي الاستعلام عن المخالفات.

إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة.

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

النقر علي كلمة عدد المخالفات.

خدمات بوابة أبشر السعودية

الاستعلام عن مخالفات المرور.

خدمات الجوازات وتجديد جواز السفر السعودي.

الاستعلام عن التصاريح مثل تصريح الحج وخلافه.

الاستعلام والتقديم على تأشيرة الزيارة العائلية.

نقل الرخصة.

تجديد رخصة القيادة برقم الهوية.

تجديد هوية المقيم.

تجديد استمارة المركبة.

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