طريقة نقل الكفالة إلكترونيا و شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

نقل الكفالة إلكترونياً، يعتبر موقع وزارة الداخلية السعودية أو كما يسمى بوابة ابشر وزارة الداخلية احد اهم مواقع الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر بوابة ابشر من المواقع التي تقدم خدمات عديدة للمواطنين والوافدين برقم الهوية أو رقم الإقامة، ويقوم الموقع بتقديم خدمات خاصه بالمرور والجوازات والأحوال المدنية أيضا وإستقدام العائلات وغيرها من الخدمات الهامة داخل المملكة العربية السعودية، وتحرص وزارة الداخلية السعودية على توفير سبل الراحة للمواطنين وتوفير كل التسهيلات للحصول على خدمة أو استفسار في اى شئ مثل الاستعلام عن نقل كفاله عامل أو الاستعلام عن اقامه وافد برقم الإقامة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية عبر ابشر وزارة الداخلية، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم اليوم احدي خدمات ابشر وهى طريقة نقل الكفالة إلكترونيا.

طريقة نقل الكفالة إلكترونيا

أولا يجب عليك تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل السعودية.

ثم الضغط على خيار تبويب الخدمات المقدمة إلكترونيا.

القيام بتسجيل الدخول عليها وإدخال رقم الهوية وكتابة الرقم السري.

بعد ذلك سيظهر لك صفحة بها أيقونة يتم من خلالها إدخال المنشأة التي يرغب المستعلم في نقل الكفالة إليها.

بعد ذلك ستظهر لك صفحة تحتوي على مجموعة من الخدمات الأخرى التي يمكن أيضا الاستفادة منها في حالة الحاجة إليها.

يوجد في أخر الصفحة السابقة أيقونة خاصة بنقل خدمة العامل الوافد، حينها يتم النقر عليها.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة ستفتح لك صفحة جديدة لنقل عامل وافد ويوجد بها في الناحية السفلية خانة معينة يطلب بها إدخال رقم هوية العامل، وإدخال رقم الإقامة الخاصة بمن يريد نقل الكفالة، وبعدها يتم النقر على الأيقونة الخاصة بالبحث.

بعدها يظهر صفحة جديدة تحتوي على بيانات العامل مثل الاسم ورقم المنشأة التي سيتم نقل الكفالة إليها ورقم إقامة العامل.

كما يوجد في أخر الصفحة جزء خاص بجملة محضر التعهد ومن خلالها يبرز صاحب المنشأة تعهده بأنه قد تمكن من الحصول على الموافقة الكتابية من العامل، وأنه سيعمل على إتمام الإجراءات الخاصة بالإقامة ما يتعلق بهذا الإطار، وبعدها سيتم الحصول على الموافقة من قبل الكفيل السابق الذي كان يتبعه العامل.

عدها يقوم العامل بالانتهاء من التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة وقراءة التعهد أيضا، ومن ثم الضغط على زر الإرسال الذي يتوافر في الجزء الأخير من الصفحة.

بعدها يتم ظهور رسالة مدون عليها أنه تم إرسال الطلب بنجاح وفي انتظار الموافقة والتصديق عليه من قبل الكفيل الجديد وسيظهر أيضا رقم الطلب.

ينبغي بعد ذلك أن يقوم الكفيل الجديد بالموافقة على الطلب لكي تتم عملية النقل بنجاح.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

لابد أن يكون صاحب العمل في الخانة الحمراء بالبرنامج الخاص بالنطاقات، وذلك حتى يتمكن الموظف من نقل الكفالة.

في حالة عدم دفع الأجر الشهري لمدة تسعين يوماً، في هذه الحالة يجوز نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.

في حالة عدم تحديث الرخصة والإقامة الخاصة بالعامل لمدة ثلاثين يوم على الأكثر من وقت الانتهاء، في هذه الحالة يجوز نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.

← إقرأ أيضاً: