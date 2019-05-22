شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية» تُطلق «وصال» لتسهيل الوصول إلى المحتاجين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشّنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحدات «التمكين» في 138 مكتباً للضمان الاجتماعي في المملكة، وذلك ضمن مبادرات قطاع التنمية بالوزارة، الهادفة إلى تمكين المستفيدين القادرين على العمل من الاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش.

كما أطلقت الوزارة تطبيق «وصال» بغرض تسهيل وصول فاعلي الخير للمحتاجين المتعففين من أقارب أو جيران، حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن الحالة تمكّنهم من الوصول للمتعفّف وتقديم الخدمة التي يحتاج لها، ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية في نظامي التشغيل IOS و Android.

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وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس ابراهيم المبارك أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال مبادرات التمكين إلى تزويد القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالأدوات اللازمة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، عبر 3 مسارات هي التوظيف، والمشاريع الإنتاجية، بالإضافة إلى الأعمال الريادية؛ مستعينة على عدد من الممكنات الأساسية القائمة على التوعية والتثقيف ببرامج التمكين، وتدريب المستفيدين وتأهيل، ثم تحفيزهم بعد ذلك.

وأكد الوكيل المساعد للضمان الاجتماعي عبد العزيز الكريديس إلى أن إطلاق وحدات التمكين الاجتماعي تأتي في إطار عمل الوزارة على أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تمكين المواطنين من خلال منظمة الخدمات الاجتماعية، حيث دعمت الوحدات بأخصائيين مؤهلين لتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم للقادرين على العمل من خلال دراسة حالة المستفيد وتحديد المسار المناسب له بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة بالتمكين.

وحول تحفيز المستفيدين للاندماج في سوق العمل، أكدت الوزارة حرصها على تطوير منظومة لتحفيز المستفيدين أنفسهم، تتضمن تحفيز أصحاب العمل أيضًا، عن طريق تطوير اللائحة التنفيذية لتشمل إعطاء حوافز مالية وأخرى غير مالية للملتحقين بسوق العمل، إلى جانب تطوير مجموعة من المحفزات لأصحاب العمل لاستقطاب المستفيدين.