شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود بن نايف» يرأس عمومية بر الشرقية.. «الأحد» القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

يترأس أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز اجتماع الجمعية العمومية 42 لبر الشرقية، وذلك مساء (الأحد) القادم بمقر إمارة المنطقة الشرقية، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية ونائب رئيس الجمعية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز وأعضاء الجمعية العمومية ومجلسا الإدارة والأمناء.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان أن اجتماع الجمعية السنوي برئاسة أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة الجمعية يعقد سنويا لمناقشة أعمال الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية والموافقة على الميزانية التقديرية للعام الحالي وعرض التقرير الختامي لأعمال وأنشطة الجمعية للعام المالي الماضي.

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وأكد العفيصان أن اجتماع الجمعية برئاسة أمير المنطقة سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية بالمنطقة مع المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك بناء على توجيهاته بدعم التوجهات التنموية التي تنسجم تماماً مع رؤية (2030). وقال العفيصان إن الأمير وجه بتنفيذ عدد من المبادرات التي تنقل ذلك التوجه إلى ممارسة ميدانية لعمل الجمعية وسوف يتم الإعلان عنها الأحد خلال الاجتماع 42 بتدشين من أمير المنطقة.

وأعرب الأمين العام للجمعية بهذه المناسبة عن بالغ شكره وعظيم تقديره لأمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة الجمعية على تفضله الكريم برئاسة هذا الحفل السنوي الذي اعتادت الجمعية على عقده سنوياً والشكر كذلك لنائبه يحفظهما الله، ما يُعد حافزاً كبيراً لكافة منسوبي الجمعية لمواصلة عملهم بكل جد واجتهاد لتحقيق كافة الأهداف النبيلة التي تسعى الجمعية لتحقيقها.

جدير بالذكر أن رئاسة الأمير سعود بن نايف للجمعية العمومية 41 العام الماضي، شهدت تدشيناً لعدد من مشاريع الجمعية التنموية، كتدشين مشروع تاكسي البر الذي يقوم على توفير فرص عمل للمستفيدين من الجمعية من الأسر المحتاجة من خلال تقديم سيارات لهذه الأسر لتشغيلها «تاكسي» عبر تطبيقات الهواتف الذكية بالشراكة مع أحد شركات النقل من ذوات الخبرة في هذا المجال، لتقوم الأسرة بعد ذلك بتسديد أقساط السيارة للجمعية من خلال عملها بالمشروع، وتدشينه أيضا خلال الجمعية لبدء البناء في مركز إكرام الموتى بالدمام، كما وقع أيضاً خلال عمومية بر الشرقية 41 العام الماضي عددًا من الاتفاقيات التنموية لبر الشرقية كإتفاقية زكاة الفطر الموحد، وتوقيع عقود المرحلة الثانية لمشروع عربات الطعام المتنقلة، وعدد من اتفاقيات التأهيل والتوظيف للأسر المستفيدة من الجمعية لتحقيق الاكتفاء لهم من خلال توظيفهم.