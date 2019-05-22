انطلاق برنامج توثيق العقود الكترونيا بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا بتاريخ 18 / 8 / 1440هـ، يقضي باعتماد انطلاق برنامج توثيق العقود الكترونيا، حيث يمكن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص، كما يتيح للعاملين فرصة التحقق من صحة بياناتهم، من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الالكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وألزم القرار أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرة، أما ما يخص الموقع معهم قبل صدوره فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها الوزارة زمنيا، وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.
وينتظر أن يسهم هذا القرار المهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تسهيل أرشفة العقود وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.
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