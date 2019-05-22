أمانة مكة توقع عقداً لتوريد وتركيب وتشغيل مراوح نفاثة بالأنفاق والمشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، ضمن أعمال مبادرات التحول البلدي، عقدا مع إحدى الشركات الوطنية لتوريد وتركيب وتشغيل مراوح نفاثة بدل المستهلكة في أنفاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بقيمة إجمالية بلغت 11,303,250 ريالا، وستنفذ جميع الأعمال خلال 12 شهرا ميلاديا من تاريخ استلام الموقع بما فيه فترة التجهيز.

وتشكل شبكة الأنفاق الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة البالغ عددها 58 نفقا، محورا رئيسا في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسة والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعدادا كبيرة من الزوار والمعتمرين.