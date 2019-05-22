جدارة | رابط التقديم على الوظائف التعليمية 1440 للجنسين في مختلف مناطق السعودية

أتاحت وزارة التربية والتعليم التقديم على الوظائف التعليمية للجنسين، والتي تم الإعلان عنها بداية الأسبوع الحالي، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء 17 رمضان في العاشرة صباحاً بتوقيت المملكة، وحتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان، وذلك من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني جدارة هنا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية بداية الأسبوع الحالي، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن طرح 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، حيث أوضحت عن حاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنا مؤهلين للعمل في الوزارة، حسب الضوابط والإجراءات المتبعة في الوزارة.

تفاصيل الوظائف التعليمية 1440 عبر جدارة

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمين في بيان رسمي على أن كافة الوظائف المتاحة بلغ عددها 10456 وظيفة، حيث منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، كما أوضح أن الوظائف متاحة للحاصلين على درجة البكالوريوس من الذين اجتازوا اختبار كفايات العام.

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كما أكد العصيني على ضرورة أن تناسب الدرجة العلمية والتخصص للمتقدم للوظيفة المتقدم عليها، بالإضافة إلى معادلة المؤهل الذي تحصل عليه من خارج السعودية، كما يشترط عدم شغل وظيفة يوازي مستوى دخولها الدرجة العلمية، وقد دعا العصيمي إلى معرفة التفاصيل من خلال موقع الوزارة.

وأوضحت وزارة التعليم، عن التوزيع الجغرافي للاحتياج الدراسي من الوظائف التعليمية المعلنة والتخصصات المطلوبة، حيث يمكن الاطلاع على التوزيع الجغرافي على الرابط هنا، كما كشفت الوزارة عن دليل التخصصات للمعلمين هنا، ومعرفة دليل التخصصات للمعلمات هنا.