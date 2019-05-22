، بتصرف أرعن.. "أردوغان" يأمر CNN التركية بقطع البث على إمام أوغلو ،

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أفاد نائب الأمين العام لحزب الخير التركي، محمد أسلان، بأن قناة "سي إن إن" التركية، قطعت البرنامج الذي أذاعته ليلة أمس وحضره مرشح تحالف الشعب لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تعليمات صادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية، ذكر أمين شابا، أحد المسؤولين السابقين في القناة، أن المشرفين على البرنامج تلقوْا اتصالات هاتفية من مسؤولي الحكومة أثناء البث المباشر تُطالب بإنهاء برنامج أكرم إمام أوغلو بشكل مبكر عن موعده الأصلي.
وكان من المتوقع أن تستمر حلقة برنامج "المنطقة الحيادية" الذي يقدمه أحمد هاكان ويستضيف خلالها إمام أوغلو حتى منتصف الليل؛ بحسب خطة البث المعلنة مسبقًا؛ غير أن البرنامج تم إنهاؤه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.
من جانبه، نشر عضو حزب الخير، محمد أسلان، تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" ذكر خلالها أنه الْتقى بمسؤول من القناة أبلغه أنهم اضطروا لإنهاء البرنامج مبكرًا؛ بناء على تعليمات رسمية تلقوها بعدما كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعتين.
واللافت في الأمر، هو إنهاء البرنامج أثناء حديث إمام أوغلو عن الفساد والتبذير ببلدية إسطنبول التي تولى إدارتها حزب العدالة والتنمية منذ 25 عامًا.
يُذكر أن إمام أوغلو، فاز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بفارق 13 ألف صوت؛ متغلبًا على رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم مرشح العدالة والتنمية، خلال الانتخابات المحلية التي أقيمت في الحادي والثلاثين من مارس؛ غير أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إلغاء النتيجة وإعادة التصويت الشهر القادم.
بتصرف أرعن.. "أردوغان" يأمر CNN التركية بقطع البث على إمام أوغلوحامد العلي الخليج 365 2019-05-22
أفاد نائب الأمين العام لحزب الخير التركي، محمد أسلان، بأن قناة "سي إن إن" التركية، قطعت البرنامج الذي أذاعته ليلة أمس وحضره مرشح تحالف الشعب لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تعليمات صادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية، ذكر أمين شابا، أحد المسؤولين السابقين في القناة، أن المشرفين على البرنامج تلقوْا اتصالات هاتفية من مسؤولي الحكومة أثناء البث المباشر تُطالب بإنهاء برنامج أكرم إمام أوغلو بشكل مبكر عن موعده الأصلي.
وكان من المتوقع أن تستمر حلقة برنامج "المنطقة الحيادية" الذي يقدمه أحمد هاكان ويستضيف خلالها إمام أوغلو حتى منتصف الليل؛ بحسب خطة البث المعلنة مسبقًا؛ غير أن البرنامج تم إنهاؤه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.
من جانبه، نشر عضو حزب الخير، محمد أسلان، تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" ذكر خلالها أنه الْتقى بمسؤول من القناة أبلغه أنهم اضطروا لإنهاء البرنامج مبكرًا؛ بناء على تعليمات رسمية تلقوها بعدما كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعتين.
واللافت في الأمر، هو إنهاء البرنامج أثناء حديث إمام أوغلو عن الفساد والتبذير ببلدية إسطنبول التي تولى إدارتها حزب العدالة والتنمية منذ 25 عامًا.
يُذكر أن إمام أوغلو، فاز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بفارق 13 ألف صوت؛ متغلبًا على رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم مرشح العدالة والتنمية، خلال الانتخابات المحلية التي أقيمت في الحادي والثلاثين من مارس؛ غير أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إلغاء النتيجة وإعادة التصويت الشهر القادم.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
04:51 PM
في واقعة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي هناك
أفاد نائب الأمين العام لحزب الخير التركي، محمد أسلان، بأن قناة "سي إن إن" التركية، قطعت البرنامج الذي أذاعته ليلة أمس وحضره مرشح تحالف الشعب لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تعليمات صادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية، ذكر أمين شابا، أحد المسؤولين السابقين في القناة، أن المشرفين على البرنامج تلقوْا اتصالات هاتفية من مسؤولي الحكومة أثناء البث المباشر تُطالب بإنهاء برنامج أكرم إمام أوغلو بشكل مبكر عن موعده الأصلي.
وكان من المتوقع أن تستمر حلقة برنامج "المنطقة الحيادية" الذي يقدمه أحمد هاكان ويستضيف خلالها إمام أوغلو حتى منتصف الليل؛ بحسب خطة البث المعلنة مسبقًا؛ غير أن البرنامج تم إنهاؤه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.
من جانبه، نشر عضو حزب الخير، محمد أسلان، تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" ذكر خلالها أنه الْتقى بمسؤول من القناة أبلغه أنهم اضطروا لإنهاء البرنامج مبكرًا؛ بناء على تعليمات رسمية تلقوها بعدما كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعتين.
واللافت في الأمر، هو إنهاء البرنامج أثناء حديث إمام أوغلو عن الفساد والتبذير ببلدية إسطنبول التي تولى إدارتها حزب العدالة والتنمية منذ 25 عامًا.
يُذكر أن إمام أوغلو، فاز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بفارق 13 ألف صوت؛ متغلبًا على رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم مرشح العدالة والتنمية، خلال الانتخابات المحلية التي أقيمت في الحادي والثلاثين من مارس؛ غير أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إلغاء النتيجة وإعادة التصويت الشهر القادم.
، بتصرف أرعن.. "أردوغان" يأمر CNN التركية بقطع البث على إمام أوغلو ،
المصدر : الخليج 365
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