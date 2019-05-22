، بالفيديو.. أمطار غزيرة على "بلقرن" تُجري بعض الأودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - شَمِلت سبت العلايا ومعظم المراكز التابعة للمحافظة

هطلت، عصر اليوم، أمطار غزيرة، على محافظة بلقرن، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.

ورصدت عدسة "الخليج 365" مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا ومعظم المراكز التابعة للمحافظة، ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن.