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هطلت، عصر اليوم، أمطار غزيرة، على محافظة بلقرن، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.
ورصدت عدسة "الخليج 365" مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا ومعظم المراكز التابعة للمحافظة، ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن.
بالفيديو.. أمطار غزيرة على "بلقرن" تُجري بعض الأوديةسويد الحارثي الخليج 365 2019-05-22
هطلت، عصر اليوم، أمطار غزيرة، على محافظة بلقرن، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.
ورصدت عدسة "الخليج 365" مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا ومعظم المراكز التابعة للمحافظة، ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
04:52 PM
شَمِلت سبت العلايا ومعظم المراكز التابعة للمحافظة
هطلت، عصر اليوم، أمطار غزيرة، على محافظة بلقرن، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.
ورصدت عدسة "الخليج 365" مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا ومعظم المراكز التابعة للمحافظة، ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن.
، بالفيديو.. أمطار غزيرة على "بلقرن" تُجري بعض الأودية ،
المصدر : الخليج 365
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