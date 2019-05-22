، إنشاء 30 مجمعًا تعليميًّا بأكثر من ملياريْ ريال في 3 مدن رئيسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال توقيع مذكرة بين شركتيْ تطوير للمباني والمباني المتخصصة

وقّعت وزارة التعليم، من خلال شركة "تطوير" للمباني، مذكرة تفاهم مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري؛ بهدف استثمار الأخيرة في إنشاء مجمعات تعليمية تخدم خطط التوسع في التعليم الأهلي عبر التأجير طويل المدى للمواقع التي تملكها الوزارة.

تأتي هذه المذكرة في إطار مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية التي تعمل عليها الوزارة و"تطوير للمباني"؛ حيث ستتولى "المباني المتخصصة" تطوير البيئة التعليمية للمدارس الأهلية من خلال خطة أولية لإنشاء 10 مجمعات تعليمية في كل من: (الرياض، وجدة، والدمام)، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف طالب وطالبة، وبتكلفة تُقَدر بـ800 مليون ريال.

وتعتزم شركة المباني المتخصصة من خلال خطة طويلة المدى، إنشاء 20 مجمعًا تعليميًّا آخر تخدم الرياض وجدة والدمام، طاقتها الاستيعابية 60 ألف طالب وطالبة بقيمة مليار و600 مليون ريال؛ وفقًا لمعايير شركة تطوير المباني المعتمدة من وزارة التعليم؛ وذلك في المواقع المرخصة من البلديات، بالإضافة إلى تجمعات المدارس الأهلية القائمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد: هذه الاتفاقية تعد إحدى الفرص الاستثمارية في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، التي تعمل على استقطاب المستثمرين المهتمين بقطاع إنشاء مباني التعليم وتطويرها وتشغيلها، وتوفير بنية تحتية عالية الجودة في بيئة جذابة في جميع المدارس وفقًا لأحدث التصميمات.

بدوره، أثنى العضو المنتدب لشركة المباني المتخصصة المهندس عبدالرحمن الأحمد، على التوجه الحالي لوزارة التعليم والجهود المبذولة لدعم المستثمرين وتذليل الصعاب أمامهم.

وأشاد بمركز خدمات الاستثمار التعليمي الذي يختصر الكثير من الخطوات أمام المستثمر في قطاع التعليم.

يُذكر أن شركة "تطوير" للمباني، التابعة لشركة "تطوير" القابضة والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ تسهم في تطوير التعليم من خلال تهيئة البنية التحتية لمواكبة النمو المستقبلي، وزيادة الطاقات الاستيعابية للمباني التعليمية، وكذلك توفير بيئة تعليمية مناسبة وفق أحدث التصاميم وأكثرها ملاءمة للعملية التعليمية، إلى جانب إدارة مرافق وزارة التعليم باحترافية عالية.