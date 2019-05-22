، المجاردة.. زوجة مرابط بالحد الجنوبي تناشد نقلها للمستشفى العسكري ،

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ناشدت زوجة أحد مرابطي الصفوف الأولى بالحد الجنوبي، نقلها من مستشفى المجاردة للمستشفى العسكري بخميس مشيط، بعد قضائها 5 أيام في مستشفى المجاردة صائمةً بانتظار سرير في مستشفى عسير المركزي.
وقالت زوجة العسكري لـ"الخليج 365": أنا في قسم الجراحة بمستشفى المجاردة منذ 5 أيام، في صيام سوى من المغذيات، أعاني من حصى في المرارة وآلامها، وقد استقرت إحدى الحصوات بالقناة المرارية والتي لها أضرار خطيرة كما ذكر الطبيب، بالإضافة لآلامها الشديدة وخاصة بعد اعتذار مستشفى المجاردة عن إمكانية إزالة الحصى من قناة المرارة بالناظور، وبمخاطبة مستشفى عسير برقم 893046 تم قبولي؛ ولكن لا يوجد سرير.
وأضافت: "زوجي في الحد الجنوبي يحمي الوطن من أعداء الدين والإسلام، أسأل الله أن يحفظه وزملاءه، وأن يحمي بلادنا، وأنا مريضة لا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم بمسؤولي وطني الذين أعلم أنهم لن يتوانوا في دعم أسر المرابطين، أناشد المسؤولين بتحويلي بالإسعاف للمستشفى العسكري وقبول حالتي؛ فليس لي من يراجع لي فالمغذيات في يدي لا أستطيع مغادرة المستشفى، وزوجي بعيد لينقلني أو يراجع لأجلي".
"الخليج 365" تحتفظ بعنوان التواصل بالمريضة.
المجاردة.. زوجة مرابط بالحد الجنوبي تناشد نقلها للمستشفى العسكريعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-05-22
ناشدت زوجة أحد مرابطي الصفوف الأولى بالحد الجنوبي، نقلها من مستشفى المجاردة للمستشفى العسكري بخميس مشيط، بعد قضائها 5 أيام في مستشفى المجاردة صائمةً بانتظار سرير في مستشفى عسير المركزي.
وقالت زوجة العسكري لـ"الخليج 365": أنا في قسم الجراحة بمستشفى المجاردة منذ 5 أيام، في صيام سوى من المغذيات، أعاني من حصى في المرارة وآلامها، وقد استقرت إحدى الحصوات بالقناة المرارية والتي لها أضرار خطيرة كما ذكر الطبيب، بالإضافة لآلامها الشديدة وخاصة بعد اعتذار مستشفى المجاردة عن إمكانية إزالة الحصى من قناة المرارة بالناظور، وبمخاطبة مستشفى عسير برقم 893046 تم قبولي؛ ولكن لا يوجد سرير.
وأضافت: "زوجي في الحد الجنوبي يحمي الوطن من أعداء الدين والإسلام، أسأل الله أن يحفظه وزملاءه، وأن يحمي بلادنا، وأنا مريضة لا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم بمسؤولي وطني الذين أعلم أنهم لن يتوانوا في دعم أسر المرابطين، أناشد المسؤولين بتحويلي بالإسعاف للمستشفى العسكري وقبول حالتي؛ فليس لي من يراجع لي فالمغذيات في يدي لا أستطيع مغادرة المستشفى، وزوجي بعيد لينقلني أو يراجع لأجلي".
"الخليج 365" تحتفظ بعنوان التواصل بالمريضة.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
04:08 PM
تعاني من حصى في المرارة وقضت 5 أيام صائمة بانتظار سرير
ناشدت زوجة أحد مرابطي الصفوف الأولى بالحد الجنوبي، نقلها من مستشفى المجاردة للمستشفى العسكري بخميس مشيط، بعد قضائها 5 أيام في مستشفى المجاردة صائمةً بانتظار سرير في مستشفى عسير المركزي.
وقالت زوجة العسكري لـ"الخليج 365": أنا في قسم الجراحة بمستشفى المجاردة منذ 5 أيام، في صيام سوى من المغذيات، أعاني من حصى في المرارة وآلامها، وقد استقرت إحدى الحصوات بالقناة المرارية والتي لها أضرار خطيرة كما ذكر الطبيب، بالإضافة لآلامها الشديدة وخاصة بعد اعتذار مستشفى المجاردة عن إمكانية إزالة الحصى من قناة المرارة بالناظور، وبمخاطبة مستشفى عسير برقم 893046 تم قبولي؛ ولكن لا يوجد سرير.
وأضافت: "زوجي في الحد الجنوبي يحمي الوطن من أعداء الدين والإسلام، أسأل الله أن يحفظه وزملاءه، وأن يحمي بلادنا، وأنا مريضة لا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم بمسؤولي وطني الذين أعلم أنهم لن يتوانوا في دعم أسر المرابطين، أناشد المسؤولين بتحويلي بالإسعاف للمستشفى العسكري وقبول حالتي؛ فليس لي من يراجع لي فالمغذيات في يدي لا أستطيع مغادرة المستشفى، وزوجي بعيد لينقلني أو يراجع لأجلي".
"الخليج 365" تحتفظ بعنوان التواصل بالمريضة.
، المجاردة.. زوجة مرابط بالحد الجنوبي تناشد نقلها للمستشفى العسكري ،
المصدر : الخليج 365
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