تعرف على طريقة تحديد المستحقين للمنازل المجانية في برنامج جود الإسكان

بدأ برنامج ”جود الإسكان“ عمله بجمع مبلغ مالي كبير، إذ تبرع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، بمبلغ 150 مليون ريال، فيما تلقى تبرعات مالية أخرى فاقت الـ 40 مليون ريال خلال 24 ساعة فقط، وما زال مستمرًا في استقبال التبرعات وفقًا لآلية عمله.

ويتكفل برنامج ”جود الإسكان“ بسداد الإيجار لـ ”الأسرة غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض المقعد عن العمل، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية، ويكون عقد الإيجار مسجلًا في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وصدر بحقه حكم تنفيذي وأصبح عاجزًا عن الوفاء بمبلغ الإيجار“.

كما يوفر البرنامج منازل مجانية للأسر الأشد حاجة المشمولة بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويقول القائمون على البرنامج الخيري إنه يتم التحقق من الاحتياج ميدانيًا من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة للبرنامج عبر زيارة الباحث الاجتماعي والتأكد من توافر الشروط والمعايير، ثم يتم رفع الاحتياج عبر منصة برنامج ”جود الإسكان“ ثم يتم التحقق من الاحتياج إلكترونيًا من خلال التكامل مع عدد من القطاعات الحكومية للتحقق من الاستحقاق من عدمه، وفي حال الاستحقاق يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار ”ضعف القدرة المادية“ ثم يتم إعلان الاحتياج للمساهمين في المنصة.

ويعرف البرنامج ”ضعيف القدرة المادية“ بأنه الشخص الذي لا يمكّنه مستوى دخله من تلبية الحد الأدنى المقبول من الحاجات الأساسية بما في ذلك الغذاء، الصحة، التعليم، السكن، الملبس، المواصلات.

كما يحدد البرنامج ”معيار ضعيف القدرة المادية“ من خلال مجموعة من المتغيرات التي ”تصف حالة الشخص الذي تم عرض حالته بالمنصة والتي بمجموعها تعطي صورة أدق عن مدى القدرة المالية لهذا الشخص. والمعيار يقيس القدرة المالية عبر النظر إلى خمسة أبعاد هي الاقتصادي والديموغرافي والسكني والاجتماعي والصحي“.

ويحتوي كل بعد من الأبعاد الخمسة على مجموعة من المتغيرات، ولكل متغير وزن نسبي، يحصل الشخص المعروض بالمنصة على درجة في كل متغير، وبناء عليها يتم حساب درجة القدرة المالية له، ويعتبر الشخص ضعيف قدرة مالية إذا حقق درجة قدرة مالية على المعيار تساوي 60٪ أو أقل.

وحدد البرنامج ”مكونات معيار جود لضعف القدرة المادية“ بـ ”البعد“، وهو عامل رئيسي مؤثر على القدرة المالية، ويتم قياس البعد من خلال مجموعة متغيرات، وهناك خمسة أبعاد في المعيار.

وتشمل المكونات أيضًا ”المتغيرات“، وهي العناصر التي تستخدم لقياس درجة الشخص في البعد، ولكل متغير هناك عدة فئات من الإجابات، و ”فئات الإجابات والدرجات“، وهي الخيارات المختلفة التي يمكن من خلالها قياس درجة الشخص في المتغير.

كما تشمل المكونات ”أوزان المتغيرات“، وهي كل متغير له وزن بالنسبة للبعد يؤثر على الدرجة النهائية للبعد، ومجموع أوزان متغيرات كل بعد يساوي 100%، و ”أوزان البعد“، وهي كل بعد له وزن يؤثر على الدرجة النهائية للقدرة المالية، ومجموع أوزان الأبعاد يساوي 100%.