أثار خطأ في تواريخ سنوات تخرج بعض طلاب جامعة أم القرى، مخاوفهم بشأن قبولهم في سوق العمل.
واكتشف الخريجون عند استلام وثائقهم عدم تطابق تاريخ تخرجهم مع السنة التي تخرجوا فيها بالفعل.
من جهته، قال مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، إن الخطأ الذي حدث في التواريخ الميلادية لسنوات التخرج لخريجي الجامعة لهذا العام؛ تقني وتم تداركه.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب بجامعة أم القرى يكتشفون كارثة أثناء استلام شهادة التخرج.. ومدير الجامعة يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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