إدانة إماراتية لصاروخ الحوثي على مكة: اعتداءٌ آثمٌ على أشرف بقاع الأرض

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء الإماراتية: «محاولة استهداف أشرف بقاع الأرض خلال شهر رمضان الكريم يمثل اعتداءً آثمًا على حرمة بيت الله الحرام، وتصعيدًا خطيرًا غير مسبوق وإفلاسًا أخلاقيًّا لهذه الميليشيات»، لافتةً إلى عدم وجود حدود دينية أو أخلاقية تردع هذه الميليشيات المتمردة عن إجرامهم واستفزازهم لمشاعر المسلمين حول العالم.

Advertisements

وأضاف البيان: «هذا الاعتداء وفي هذا الوقت بالذات يعكس ارتهان الميليشيات الحوثية لإرادة خارجية وتنفيذها لهذه الأجندات، وهذا العمل الآثم يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه في اليمن».

وأكَّدت الإمارات - بحسب البيان - وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس السلم والاستقرار على أراضيها، مشدِّدةً- في الوقت نفسه- على الارتباط العضوي بين أمن المملكة وأمن الإمارات.

وجدَّدت أبو ظبي، التزامها الثابت ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة، بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، مدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة، وداعية المجتمع الدولي إلى التحرُّك الفوري لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية.