وكالة سياحة: مخاطر أمنية وراء إحجام السعوديين عن السفر لتركيا

جدّدت وكالة «إنجاز» للسفر والسياحة، اليوم الأربعاء، تحذيرها للسعوديين من السفر إلى تركيا، بسبب المخاطر الكبيرة في الوقت الراهن، مؤكدةً نجاحها في إحجام الكثيرين عن السفر إلى هناك، حفاظًا على أمنهم وحقوقهم.

وكشفت وقائع عدة عن تعرّض السائحين السعوديين في تركيا للكثير من المضايقات والمخاطر الأمنية، وعلى إثر ذلك خاطبت غرفة الرياض مكاتب السفر والسياحة، وحثّت على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى بلدان شقيقة وصديقة.

وقالت الوكالة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنّها ملتزمة بتوجيه الغرفة التجارية بالرياض، المبني على ما تضمّنه بيان السفارة السعودية في أنقرة حيال ما يتعرَّض له السعوديون في تركيا من مشكلات وتهديدات، ودعوة الغرفة التجارية، السياح بعدم السفر إلى تركيا في الوقت الحالي، وتوجيهها وكالات ومكاتب السفر والسياحة بتسهيل عدول المواطنين الراغبين بإلغاء حجوزاتهم إلى تركيا إلى وجهات بديلة أكثر أمانًا واحترامًا للسياح من الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف البيان: «وكالة (إنجاز) من واجبها الوطني، ومن منطلق حرصها على حفظ حقوق ومصالح أبناء وطنها، كانت من أوائل وكالات السفر التي بادرت منذ وقت مبكر بالتحذير من السياحة في تركيا عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الصحف وعبر القنوات الفضائية وعبر وسائل التوعية المباشرة التي تقوم بها لعملائها».

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وأكّدت «إنجاز» أنّها نجحت في إقناع الكثيرين بمخاطر السفر إلى تركيا في الوقت الراهن، لافتةً إلى أنّها بادرت كذلك بإعادة مبالغ الحجوزات المسبقة لتركيا إلى عملائها متى رغبوا في ذلك، أو تقديم عددٍ من العروض لدول بديلة بدرجات أعلى ومزايا أفضل من عروضهم السابقة التي كانت في تركيا، كما اعتذرت منذ وقتٍ مبكر عن عدم استقبال أي طلبات حجوزات إلى تركيا حاليًّا.

واختتم البيان: «تجدّد الوكالة دعوتها للمواطنين بأهمية وضع هذه التحذيرات والتنبيهات بعين الاعتبار؛ حرصًا على سلامتهم وحفظًا لحقوقهم».

وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، قد أعلن في وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، نتائج الدعوات الشعبية لمقاطعة السياحة التركية، مشيرًا إلى أنَّ مكاتب السفر والسياحة تفاعلت مع الدعوات، واستقبلت طلبات كثيرٍ من المواطنين بالإلغاء.

ودعا العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخطوط السعودية، وطيران ناس بإعفاء المواطنين من رسوم إلغاء وتغيير تلك الحجوزات، كبادرةٍ من الخطوط الوطنية التي تقف دائمًا مع الوطن.

والاثنين الماضي، دعت غرفة الرياض مكاتب السفر والسياحة إلى توعية المواطنين الراغبين بالسفر للخارج، بعدم السفر إلى تركيا، ومساعدة الذين أتموا حجوزاتهم للسفر إلى تركيا بتغيير وجهة سفرهم إلى أيٍّ من البلدان الآمنة.