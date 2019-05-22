الهلال الأحمر يكشف لـ«عاجل» حقيقة ولادة امرأة بأحد المولات

تعرضت لإرهاق ونقلت للمستشفى
حسم المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن، اليوم الأربعاء، الجدل حول صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن ولادة امرأة داخل أحد المولات.
وقال الجعيثن في تصريحات لـ«عاجل»: «الحالة كانت بسبب إرهاق وتعب خفيف تعرَّضت له المرأة وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلها للمستشفى، ولم تكن حالة ولادة».
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا أخبارًا بأنّ إحدى السيدات سقطت مساء أمس الثلاثاء داخل المول لشعورها بآلام حادة؛ حيث سارع المتسوقون بطلب الإسعاف، وقالوا: إنّه في لحظة انتظار حضور فرق الإسعاف اتضح أنها آلام مخاض وإنجاب المولود، وأنّ فرق الإسعاف قامت بنقل المرأة ومولودها إلى المستشفى.
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