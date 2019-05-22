علي بونجو يتجه لزيارة السعودية قريبًا.. ويطلع «الدهاس» على السبب

يعتزم الرئيس الجابوني، علي بونجو، زيارة المملكة العربية السعودية، ورجحت وسائل إعلام دولية (يتصدرها، موقع: benin web tv، الناطق بالفرنسية) أن هدف الزيارة «تقديم الشكر للمملكة على اهتمامها به؛ إثر إصابته بجلطة دماغية في أكتوبر الماضي».

وقال «benin web tv»: «سيعود علي بونجو إلى الرياض، بعدما تم إنقاذه في أكتوبر الماضي من جلطة دماغية تعرض لها؛ حيث بذلت الجهات المعنية السعودية قصارى جهدها لتزويده بالإسعافات الأولية...».

وأوضح الموقع أن علي بونجو كشف عن ذلك خلال مراسم اعتماد أوراق السفير السعودي الجديد في الجابون، عبد الرحمن سالم الدهاس؛ حيث انتهز بونجو الفرصة ليعلن نيته زيارة المملكة العربية السعودية قريبًا.

وأشار إلى أن أنه خلال الزيارة المتوقعة، يريد أن «يشكر الملك سلمان بن عبد العزيز، والشعب السعودي الكريم على رعايتهم له في أعقاب الوعكة الصحية التى ألمت به، لاسيما طوال فترة إقامته في مستشفى الملك فيصل الرياض».

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وغادر علي بونجو، حينها، الرياض متوجها إلى المغرب في نوفمبر 2018؛ لقضاء فترة نقاهة، ثم عاد إلى الجابون في 23 مارس 2019، بعد أن أثارت حالته الصحية جدلًا كبيرًا في المشهد العام بالبلاد، آنذاك.

وفيما ستكون هذه أول زيارة رسمية لـ«بونجو» منذ عودته إلى الجابون فقد اعتمد بونجو أوراق السفير السعودي، وسفيرين آخرين، مطالبًا الجميع برفع العلاقات بين الجابون وبلدانهم إلى أعلى مستوى والعمل على تقوية روابط التعاون والصداقة.

وأصيب بونجو بسكتة دماغية (24 أكتوبر 2018) خلال زيارته للسعودية، وتلقى على أثرها إسعافات أولية، وزاره سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) في مستشفى الملك فيصل التخصصي، للاطمئنان على صحته.