«الأرصاد»:  تُنبِّه لسقوط أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا بتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف، ومكة المكرمة ، وميسان، والجموم، والكامل والأجزاء المجاورة، مشيرةً إلى أنَّ الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ إدارة الدفاع المدني بالمنطقة دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وإتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa، أو بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي تجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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يأتي هذا فيما هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب, وحبونا, وخباش، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، والخانق، وهدادة، والمجمع والجفة، وشقة الكناور، والمندفن، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم.

وكانت هيئة الأرصاد، أصدرت تقريرًا بشأن طقس اليوم الأربعاء، توقّعت استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الجوية السابقة تشهدها مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما توقعت تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، المدينة المنورة.