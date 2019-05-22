«الشورى» يوافق على 3 مشروعات ويُوجِّه 7 طلبات للخطوط الحديدية

عقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية الرابعة والأربعين برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، ووافق المجلس، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأفاد الحساب الرسمي للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بصدور الموافقة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سيشيل، كما طالب المجلس، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير البُنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة لتمكينها مستقبلًا من استخدام قطارات متطورة وسريعة للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام) ومضاعفة أعداد الركاب وزيادة الإيرادات.

وطلب كذلك من مؤسسة الخطوط الحديدية، التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة وفي ظل إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية للعمل على إصدار وتعديل وتكييف الأنظمة واللوائح، لتتوافق مع الهيكلة الجديدة، ووضع آلية انتقال موظفي المؤسسة إلى الجهة المنظمة والجهات المنفذة كشركة سار لضمان العدالة والمساواة في الحقوق الوظيفية والمالية وحقوقهم المستحقة فترة عملهم وبعد إنهائها، ووضع آلية انتقال ممتلكات المؤسسة إلى شركة سار وفق قرار مجلس الوزراء لضمان سهولة الانتقال وسرعة الاستفادة منه.

وأفاد المجلس، بأنه طالب مؤسسة الخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة تأسيس شركة استثمارية تملكها الدولة بهدف إدارة وتطوير واستثمار الأراضي والعقارات والممتلكات وبخاصة الواقعة في النطاق العمراني التي ستنتقل ملكيتها إلى شركة سار، والتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، والتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين لتشمل مطار الطائف الدولي ومنطقة الميقات لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين والسواح وتخفيف العبء عن مطار الملك عبد العزيز الدولي.