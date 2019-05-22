السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية ترصد الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام ميدانياً عبر أربعة فرق تجوب دول العالم



الرياض 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

تواصل أربعة فرق إعلامية من الإدارة العام للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وكالة الأنباء

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي عبدالرحمن بن محمد العطاالله أن الإدارة قامت بوضع خطة إعلامية لرصد وتوثيق الأعمال الخيرة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، لاسيما ما يتصل في هذا الشهر الكريم، انطلاقا من المكانة الريادية والقيادية لهذه البلاد المباركة التي نذر قادتها أنفسهم لخدمة دين الله وإعلاء كلمته والوقوف مع إخوانهم المسلمين وتوثيق عرى المحبة والأخوة معهم في كل أنحاء المعمورة .

وأشار العطاالله إلى أن الخطة تضمنت تكليف أربعة فرق إعلامية ميدانية تتكون كل فرقة من محرر ومصور تلفزيوني ومصور فوتوغرافي، يتولى كل فريق مرافقة الأئمة الموفدين لبرنامج الإمامة في أربعة دول في شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية، إلى جانب تكليف عدد من الإعلاميين بالعمل على مدار الساعة للرصد ومتابعة النشر بديوان الوزارة، موضحاً أنه تم إعداد أكثر من 100 خبر صحفي وتقارير تلفزيونية إلى جانب إعداد حلقات مباشرة عبر شاشة الإخبارية السعودية وإذاعة القرآن الكريم يومياً تواكب هذه الجهود برسائل إعلامية يومية من أرض الحدث، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية إعلامية بمشاركة نخبة من دعاة الوزارة المتميزين.

وفي ختام تصريحه رفع العطاالله الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر لأعمال الإدارة، وحرصه على إبراز رسالة الوزارة السامية في نشر الإسلام والدعوة إليه وفق منهج الوسطية والاعتدال تحقيقاً للرسالة التي تحملها هذه الدولة المباركة منذ نشأتها في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم في ظل الدعم اللا محدود الذي تلقاه الوزارة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

// انتهى //

15:40ت م

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الرياض 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واستواصل أربعة فرق إعلامية من الإدارة العام للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية ، تغطية برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، ومشروع هدية الملك سلمان من التمور الفاخرة لمسلمي العالم، وبرنامج الإمامة في الخارج برمضان المبارك، الذي تنفذه الوزارة في 35 دولة حول العالم وبمشاركة 70 إماماً .وأوضح المدير العام للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي عبدالرحمن بن محمد العطاالله أن الإدارة قامت بوضع خطة إعلامية لرصد وتوثيق الأعمال الخيرة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، لاسيما ما يتصل في هذا الشهر الكريم، انطلاقا من المكانة الريادية والقيادية لهذه البلاد المباركة التي نذر قادتها أنفسهم لخدمة دين الله وإعلاء كلمته والوقوف مع إخوانهم المسلمين وتوثيق عرى المحبة والأخوة معهم في كل أنحاء المعمورة .وأشار العطاالله إلى أن الخطة تضمنت تكليف أربعة فرق إعلامية ميدانية تتكون كل فرقة من محرر ومصور تلفزيوني ومصور فوتوغرافي، يتولى كل فريق مرافقة الأئمة الموفدين لبرنامج الإمامة في أربعة دول في شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية، إلى جانب تكليف عدد من الإعلاميين بالعمل على مدار الساعة للرصد ومتابعة النشر بديوان الوزارة، موضحاً أنه تم إعداد أكثر من 100 خبر صحفي وتقارير تلفزيونية إلى جانب إعداد حلقات مباشرة عبر شاشة الإخبارية السعودية وإذاعة القرآن الكريم يومياً تواكب هذه الجهود برسائل إعلامية يومية من أرض الحدث، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية إعلامية بمشاركة نخبة من دعاة الوزارة المتميزين.وفي ختام تصريحه رفع العطاالله الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر لأعمال الإدارة، وحرصه على إبراز رسالة الوزارة السامية في نشر الإسلام والدعوة إليه وفق منهج الوسطية والاعتدال تحقيقاً للرسالة التي تحملها هذه الدولة المباركة منذ نشأتها في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم في ظل الدعم اللا محدود الذي تلقاه الوزارة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .// انتهى //15:40ت م0099

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