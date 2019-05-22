السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يشكر القيادة إثر اجتماع أمراء المناطق السنوي



جيزان 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء

وأوضح سمو أمير منطقة جازان أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تمس حياة المواطن بشكل يومي سواءً المشروعات التنموية أو الخدمية، وكذلك الموضوعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في الرقي بها، وتترجم تطلعات القيادة الرشيدة، ولما فيه تعزيز دور إمارات المناطق لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتوسيع دورها التنموي وفق برنامج التحول الوطني، بما في ذلك تفعيل دور مكاتب تحقيق الرؤية بإمارات المناطق، لتطوير وقيادة المبادرات والمشاريع، ومتابعة وتقييم أداء الخدمات العامة، وتنفيذ خطة التحول الإلكتروني.

وأكد سموه أن الاجتماع جاء معززًا لرؤية القيادة الرشيدة ونهجها التنموي لتحقيق كل ما فيه رقي الوطن وازدهاره واستمرار التنمية في كافة المجالات، سائلًا اللَّه تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار .

// انتهى //

15:24ت م

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جيزان 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما اللَّه - لما يوليانه من اهتمام ورعاية بالمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وذلك عقب استقبال خادم الحرمين الشريفين لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق مساء أمس.وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إثر ترؤس سموه اجتماع أمراء المناطق السنوي الذي لخّص رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - في الاهتمام بكل شؤون المواطن وبما يحقق رفاهيته وراحته.وأوضح سمو أمير منطقة جازان أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تمس حياة المواطن بشكل يومي سواءً المشروعات التنموية أو الخدمية، وكذلك الموضوعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في الرقي بها، وتترجم تطلعات القيادة الرشيدة، ولما فيه تعزيز دور إمارات المناطق لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتوسيع دورها التنموي وفق برنامج التحول الوطني، بما في ذلك تفعيل دور مكاتب تحقيق الرؤية بإمارات المناطق، لتطوير وقيادة المبادرات والمشاريع، ومتابعة وتقييم أداء الخدمات العامة، وتنفيذ خطة التحول الإلكتروني.وأكد سموه أن الاجتماع جاء معززًا لرؤية القيادة الرشيدة ونهجها التنموي لتحقيق كل ما فيه رقي الوطن وازدهاره واستمرار التنمية في كافة المجالات، سائلًا اللَّه تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار .// انتهى //15:24ت م0096

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