السعودية اليوم/ اغلاق مطعم في بلدية الظهران



الظهران 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

أغلقت بلدية الظهران مطعما في الظهران بعد رصد عدد من الملاحظات والمخالفات الصحية .

وأوضح رئيس البلدية المهندس جاسم بن محمد الجاسم، أن إدارة صحة البيئة في البلدية، تلقت بلاغا من أحد المواطنين عن طريق مركز 940 الذكي، يفيد بوجود بعض الملاحظات غير الصحية على المطعم، لافتا الى أن المواطن قام بتدعيم شكواه بمقطع فيديو، يوضح قيام المطعم بتجهيز الطعام في ارتداد المطعم وبطريقه تفتقر للنظافة .

وقال " إنه فور تلقي الشكوى تم إرسال المراقبين الصحيين والتوجه للمطعم الذي يقع في حي الربوة، وتم رصد عدد من المخالفات الغير صحية، حيث تم إيقاف العمل في المطعم وإغلاقه" ، مشيرا إلى أنه تم مراجعة صاحب المطعم وتحويله للغرامة وأخذ التعهد علية بتعديل جميع الملاحظات وعدم تحضير الأطعمة خارج حدود المحل .

وقدم رئيس بلدية الظهران شكره للمواطن الذي قام بالإبلاغ عن المطعم، مشددا على أن هذا يأتي ضمن التعاون المستمر بين المواطن والمقيم مع الأمانة بشكل عام والبلديات بشكل خاص في كل ما يتعلق بالصحة العامة، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر مركز ٩٤٠ الذكي أو عبر قنوات التواصل التابعة لها .

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15:10ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.