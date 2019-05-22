اجتماعي / تعاوني الباحة يفطر أكثر من 17 ألف صائم خلال النصف الأول من رمضان



الباحة 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 واس

أسهم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة في تفطير أكثر من 17 ألف صائم من مختلف الجنسيات خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك في عدة مخيمات وأماكن عبر المشروع الخيري "إفطار ودعوة".

ويأتي مشروع "إفطار ودعوة" كأكبر مشروع تفطير للصائمين بمنطقة الباحة من حيث العدد والبرامج المصاحبة له من دروس ومسابقات .

‏//انتهى//

14:51ت م

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