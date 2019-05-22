اجتماعي / افطار جماعي لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بحائل



حائل 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

نظمت دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة حائل أمس حفل الافطار الجماعي والمهرجان الرياضي الترفيهي لنزلاء دار الملاحظة، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد ومساعده لقطاع التنمية أحمد الزامل ومدير دار الملاحظة بالمنطقة بشير مزعل العنزي .

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل أن الحفل يعزز من التكاتف وتفعيل دور الشراكة المجتمعية وإشاعة الفرح في نفوس النزلاء مقدماً شكره لمدير إدارة الدار والعاملين علی ما يقدمونه من جهود وعمل لخدمة هذه الشريحة العزيزة على الجميع .

// انتـهى //

14:50ت م

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