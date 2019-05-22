ثقافي / الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنظم ثلاث محاضرات نسائية



مكة المكرمة 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، تنفيذ البرنامج الدعوي النسائي لشهر رمضان المبارك، الذي انطلق مع بداية هذا الشهر الفضيل في مصليات مكة المكرمة القريبة من الحرم المكي.

حيث تقام اليوم الأربعاء ثلاث محاضرات بعد صلاتي العصر والتراويح، تستهلها الداعية هيفاء الرشيد بمحاضرة بعنوان "أحكام تخص النساء" في مصلى الصفوة بعد صلاة العصر، كما تلقي الداعية لمياء القزلان محاضرتين الأولى بعنوان "تفسير سورة الفاتحة" في مصلى التوحيد بعد صلاة العصر، والمحاضرة الثانية بعنوان "تفسير المعوذتين" في مصلى الوقف بعد صلاة التراويح.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرنامج التوعوي والإرشادي الذي تنظمه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك بتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للقيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهم بأمور الدين وما ينفع الأسرة المسلمة خلال شهر رمضان المبارك.

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14:48ت م

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