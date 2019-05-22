السعودية اليوم / مجلس جامعة الملك خالد يناقش متطلبات المرحله القادمة



أبهـا 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

رأس معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, الاجتماع التاسع لمجلس الجامعة، بحضور الأمين العام للجنة (المؤقتة) لمباشرة الاختصاصات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة .

وناقش المجتمعون الحساب الختامي للجامعة للعام المالي 1439 / 1440هـ، فيما أوصى المجلس بإقرار الإطار التنظيمي للإرشاد الأكاديمي بالجامعة، وإقرار القواعد التنظيمية والإجرائية لحضور ومشاركة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس في اللقاءات العلمية، والقواعد التنفيذية لتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والقواعد التنفيذية والإجرائية للاتصال العلمي بالجامعة، والقواعد التنفيذية لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إلى جانب التوصية بإقرار القواعد المنظمة والتنفيذية لإجازة التفرغ العلمي لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، وإقرار معايير أوعية النشر العلمي لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والتوصية بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد لعدد من المتقدمين على الوظائف المعلنة للعام الجامعي 1439 / 1440هــ بكليات الجامعة المختلفة، والتوصية بتحديث عدد من الخطط الدراسية لدرجة الماجستير و درجة البكالوريوس بمختلف كليات الجامعة .

كما أوصى المجلس بإقرار عدد من البرامج منها .. دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال بقسم إدارة الأعمال بكلية الأعمال، وماجستير الصحة العامة بقسم الصحة العامة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، والماجستير التنفيذي في الحوسبة التطبيقية بقسم علوم الحاسب بكلية علوم الحاسب الآلي، وماجستير العلوم في أمن المعلومات بقسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب الآلي، وماجستير العلوم في علم البيانات بقسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب الآلي، إضافة إلى التوصية بإقرار برامج ماجستير السياسات التربوية بقسم التربية بكلية التربية، والدبلوم العالي في الأمن السيبراني بقسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب الآلي، والدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم علم النفس بكلية التربية، ودبلوم التسويق بقسم العلوم الإدارية وتقنياتها بكلية المجتمع بخميس مشيط، ودبلوم تطوير تطبيقات الويب والجوال بقسم علوم الحاسب الآلي بكلية المجتمع بخميس مشيط .

// انتهى //

14:47ت م

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