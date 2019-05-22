اجتماعي / تعاوني محافظة ظهران الجنوب يسير الرحلة الرابعة لأداء العمرة



ظهران الجنوب 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

سير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ظهران الجنوب اليوم, الرحلة الرابعة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، لـ 44 معتمرًا من المواطنين والمقيمين .

وأوضح مدير المكاتب خالد آل جحفل القحطاني أن الرحلة تعد الرابعة خلال شهر رمضان، واستهدفت العوائل من المواطنين والمقيمين, مشيرًا إلى أنه ستكون هناك رحلات أخرى خلال الشهر الكريم, تستهدف المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات من الرجال والنساء، تيسيرًا للناس وفتح باب التبرع للمحسنين في شتى مجالات برامج المكتب .

وأضاف القحطاني أن فعاليات العمرة تتضمَن دروسًا وكلمات وعظية يقدِّمها الدعاة في الطريق إلى مكة المكرمة والعودة منها، مشيرًا إلى أن المكتب وفّر مشرفين لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين، إضافةً إلى توفير وجبات الإفطار لهم .

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14:46ت م

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