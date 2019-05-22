السعودية اليوم / 111503 مستفيدين من الخدمات الطبية بمستشفيات مكة المكرمة



مكة المكرمة 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

قدَمت المستشفيات بمكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك لـ 111503 حالات من المواطنين والمقيمين والمعتمرين.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن مجموع المرضى الذين تم إدخالهم إلى مستشفيات مكة المكرمة بلغ 2962 مريضا فيما استقبلت العيادات الخارجية 32336 حالة ، فيما بلغ من تم تنويمهم بالمستشفيات 15226 حالة، كما استقبلت أقسام الطوارئ 52094 ، كما أجريت 169 عملية جراحية مجدولة و633 طارئة ، فيما تم استقبال 360 حالة ولادة، و558 مناظير ، و201 غسيل كلى، فيما استقبلت العيادات الخارجية 3807 مراجعين .

وذكرت الصحة أن مجموع عمليات القسطرة التي أجريت خلال نفس الفترة بلغ 65 عملية و3 عمليات قلب، حيث ثم استقبال 110 مرضى في عمليات اليوم الواحد. فيما تم إخراج 2979 مريضا من المستشفيات بمكة المكرمة .

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14:45ت م

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