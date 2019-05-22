السعودية اليوم / مقتل شخصين في انفجار سيارة مفخخة جنوب شرق أفغانستان



كابل 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

قتل شخصان على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في إقليم غزني جنوب أفغانستان اليوم .

وأوضحت مصادر طبية محلية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أنه تم نقل 15 شخصا آخرين على الأقل أصيبوا في الحادث حتى الآن إلى مستشفى مدينة غزني العام.

ووقع الحادث بعد أن حددت قوات الأمن نوع سيارة عسكرية مسروقة بالقرب من منشأة أمنية في العاصمة الإقليمية وحذرتها بالتوقف، طبقا لما ذكره عضو المجلس الإقليمي، خالق داد عكبري.

وأضاف عكبري أن قوات الأمن أطلقت النار على إطارات السيارة، ثم أطلقت صاروخا مما تسبب في وقوع الانفجار.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث

// انتهى //

14:39ت م

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