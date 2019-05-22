السعودية اليوم / تقنية الدمام تشارك في خدمة الزوار والمعتمرين في شهر رمضان المبارك



الدمام 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

شاركت الكلية التقنية بالدمام ممثلة في فريق الجوالة الكشفي في خدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مشرف الجولة المدرب سعيد بن صالح الفيحاني، أن هذه المبادرة التطوعية تأتي تلبيةً لخدمة الوطن وخدمة زوار بيت الله الحرام، مؤكداً أن هذا النشاط جاء بدعم من جمعية الكشافة

وأضاف إلى أن خدمات فريق الكشافة تضمنت المساهمة مع رجال الأمن في انسيابية حركة المعتمرين في الحرمين الشريفين وتقديم الخدمات الاسعافية الأولية والتسهيلات للزوار والمعتمرين، إضافة إلى إقامة عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية.

//انتهى//

14:03ت م

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الدمام 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واسشاركت الكلية التقنية بالدمام ممثلة في فريق الجوالة الكشفي في خدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح مشرف الجولة المدرب سعيد بن صالح الفيحاني، أن هذه المبادرة التطوعية تأتي تلبيةً لخدمة الوطن وخدمة زوار بيت الله الحرام، مؤكداً أن هذا النشاط جاء بدعم من جمعية الكشافة السعودية وأضاف إلى أن خدمات فريق الكشافة تضمنت المساهمة مع رجال الأمن في انسيابية حركة المعتمرين في الحرمين الشريفين وتقديم الخدمات الاسعافية الأولية والتسهيلات للزوار والمعتمرين، إضافة إلى إقامة عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية.//انتهى//14:03ت م0059

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