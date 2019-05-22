فيديو.. أطعمة مهمة لترطيب الجسم في الصيف

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الدكتور محمد صلاح، استشاري التغذية العلاجية، إن جفاف البشرة وتقصف الشعر وملمسه الخشن علامة لعدم ترطيب الجسم بالشكل المناسب، لافتًا إلى أن نقص السوائل في الجسم يؤدي إلى ضعف تدفق الدم في الأنسجة مما يتسبب في الإعياء والهزلان والدوار.

وأضاف صلاح، خلال لقاء له ببرنامج “يوم جديد”، المذاع على قناة “الغد”، أن نقص كميات السوائل في الجسم ينتج عنه فقدان التركيز، كما يتسبب في هبوط ضغط الدم خاصة للأطفال وكبار السن، موضحًا أن التركيبة الكيميائية للماء تمد الجسم بالمعادن التي يحتاجها على عكس العصائر والمياه الغازية.

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وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن المشروبات المضاف إليها مواد حافظة أو مكسبات طعم ولون ورائحة تكون طاردة للماء من الجسم لذلك فإنها تشكل خطورة بالغة على الصحة العامة، مضيفًا أن الخيار والخس والجزر والبروكلي والسبانخ والملوخية، من الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم.

وأردف أن الفلفل الحار يحتوي على البوتاسيوم مما يحفز الكولاجين للبشرة والشعر، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات تدل على نقص كمية السوائل في الجسم مثل جفاف الحلق والشفاه، موضحًا أن أمراض الزهايمر والجلطات القلبية والدماغية وظهور التجاعيد على الوجه كلها ناتجة من قلة شرب الماء.