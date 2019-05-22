110 متطوعين يتسابقون لخدمة 4100 صائم بمكتب نور غرب الدمام

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الدمام

يتسابق الشباب المتطوعين في شهر رمضان المبارك على خدمة الصائمين في مخيمات الإفطار التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) في ثلاثة مواقع بغرب مدينة الدمام، ابتغاءً للأجر من الله العلي القدير من خلال توزيع الوجبات وتنظيم دخول الصائمين وإرشادهم للمخيمات الخاصة بهم ، ويقدر عدد المتطوعين بأكثر من 110 شباب متطوعين من مختلف الأعمار.

وينتشر الشباب في بادرة تطوعية بين المخيمات الرمضانية ليشاركوا في تهيئة المكان وإعداد سفرة الصائمين، بالإضافة إلى تنظيم الازدحام، والوقوف على خدمة الصائمين حتى يتناولوا إفطارهم وتبتل عروقهم وذلك تعزيزًا لقيم الإسلام التي تؤكد على روح التعاون بين أفراد المجتمع.

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وأكد مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) محمد الصافي أن التطوع يسهم في تعزيز الروح الوطنية وغرس القيم الإيجابية لدى المتطوع، وما يميز التطوع في مخيمات الإفطار هو خدمة الصائمين من جميع الجنسيات الإسلامية، وكسب رضوان الله تعالى من هذا العمل الإنساني الخيري الذي يجمع الناس في مكان واحد تسوده المحبة والمودة.

وأضاف الصافي: يصل عدد المتطوعين إلى 110 متطوعين يومياً في ثلاثة مخيمات يوزعون أكثر من 4100 وجبة يومية حيث يكون في مخيم جامع الفرقان 50 متطوعًا ومخيم مسجد هيفاء الصقير بحي الفرسان 35 متطوعًا بالإضافة إلى 25 متطوعًا في مخيم القريان بصناعية دلة.