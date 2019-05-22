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كتابات العدل المتنقلة تغطي 21 مدينة وتقدم 27 ألف عملية للمستفيدين
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة العدل، عن تقديم كتابات العدل المتنقلة أكثر من 27 ألف عملية للمستفيدين، في 21 مدينة في المملكة، إلى جانب خدمة الجنود المرابطين في الحد الجنوبي.
وأعلنت الوزارة، وصول كتابات العدل المتنقلة إلى كل من الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، والحد الجنوبي.
وجاءت مبادرة كتابات العدل المتنقلة التي أطلقت في العديد من مناطق المملكة، كخدمة مجانية تقدم للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقارّ كتابات العدل من كبار السن “70 سنة أو أكثر”، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.
ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.
وتأتي مبادرة “كتابات العدل المتنقلة” دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (920025888)، أو البريد الإلكتروني MNP@MOJ.GOV.SA.
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