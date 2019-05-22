المتحف الوطني يحتفي باليوم العالمي ويفتح أبوابه مجانًا

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

احتفى المتحف الوطني باليوم العالمي للمتاحف، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، بجانب إتاحة الدخول المجاني لزوار المتحف الوطني من المواطنين والمقيمين.

ويأتي احتفال المتحف بهذه المناسبة الثقافية العالمية التي توافق 18 مايو من كل عام، تحت شعار “المتاحف كمراكز ثقافية.. مستقبل التقاليد”، في إطار تعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع؛ نظراً لأن المتحف في العالم الحديث لم يعد فقط مجرد بيت لحفظ الكنوز التاريخية والتراثية والثقافية، بل أصبح مركزاً ثقافياً وعلمياً مهماً يسهم في نشر الثقافة والمعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني في جميع المجالات، كما أن المتاحف أصبحت نقاطاً تجمع الثقافات المختلفة.



واستضاف المتحف العديد من الفعاليات التوعوية والثقافية المنوعة، والتي تسهم في التوعية المتحفية للمجتمع ودعم وتعزيز الصورة الذهنية عن المتاحف من خلال هذه الأنشطة والفعاليات المتنوعة لجميع أفراد المجتمع.

ويمكن التواصل مع المتحف الوطني ومعرفة المزيد من المعلومات حول الفعاليات والبرامج والأنشطة الثقافية التي يقيمها من خلال حسابات المتحف على وسائل التواصل الاجتماعي Twitter, Facebook, instagram @SaudiMuseum، أو الاتصال على الهاتف رقم 0114029500 تحويلة 1290.