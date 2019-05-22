توطين الوظائف بنجران ترصد 4 وافدين مخالفين

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران، أمس، جولات تفتيشية على المراكز التجارية ومحال ومنافذ بيع المفروشات والأثاث المكتبي والمنزلي والسجاد بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبد الله محمد الدوسري، أن لجنة توطين الوظائف زارت 57 محلاً ومنفذاً للبيع ، حصرت خلالها 192 موظفًا سعوديًا،فيما رصدت 52 وافدًا يعملون بالقطاع في المهن غير المشمولة بالتوطين، وتم ضبط 4 مخالفات لوافدين من جنسيات مختلفة يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين، وجارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أنظمة العمل عليهم ، إلى جانب حصر 11 فرصة عمل جديدة للسعوديين.