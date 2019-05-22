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فيديو.. مواطن يستخدم سيارته لمكافحة الحشرات بالرش في نرجس الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
لجأ مواطن إلى استخدام سيارته الخاصة لمكافحة الحشرات في حي النرجس بمنطقة الرياض.
ويشكو أهالي حي النرجس من الحشرات والتي تزداد خلال فصل الصيف بشكل يؤثر على الحياة اليومية ويشكل تهديدًا لهم وللصحة العامة بسبب الأمراض التي قد تنقلها.
ووضع متابعات الخليج 365 بحسب مقطع فيديو، جهاز رش الحشرات خلف سيارته ليبدأ عمله ويتحرك به لرش الحي وتطهيره.
وأشاد مواطنون بهذه الخطوة من جانب متابعات الخليج 365، والتي تؤكد أن الجميع يسعى إلى أن يكون عنصرًا فاعلًا في المملكة.
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