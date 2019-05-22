أمير الكويت: الأحداث في المنطقة بالغة الدقة والخطورة وتتطلب الحكمة

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن أمله بأن تسود الحكمة والعقل التعامل مع الأحداث في المنطقة، التي وصفها بأنها “بالغة الدقة والخطورة”.

وقال أمير الكويت خلال زيارة لوزارة الخارجية الكويتية: “يدرك جميعنا أننا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة، ويدرك أيضًا وتيرة التصعيد المتسارعة في منطقتنا، والتي نرجو معها أن يعود الهدوء إلى المنطقة وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا”.

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وأضاف أمير الكويت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، مساء أمس الثلاثاء: “لا شك بأن هذه الظروف والتحديات التي نواجهها تضاعف من مسؤوليتكم، ومن ضرورة مواصلتكم لجهودكم الدبلوماسية لتحقيق المصالح العليا لوطنكم”.

وجاءت تصريحات الشيخ صباح الأحمد الصباح، بينما صعدت إيران من إجراءاتها العدائية في الخليج، عبر هجمات يعتقد أنها شنت عبر وكلائها ضد سفن تجارية في خليج عمان، فيما تعرضت منشآت نفطية في المملكة لهجمات من طائرات مسيرة، تبنتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.