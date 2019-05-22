الان تتابع الرياض: إزالة 151 حظيرة عشوائية وتعديات على حرم الطريق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: في إطار تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري بمدينة الرياض، أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية نمار خلال الأيام السبعة الماضية ١٥١ حظيرة عشوائية للمواشي، و٤٩ غرفة جاهزة، و٤٨ حاجزا ترابيا، و٣٦ جلسة أرضية، و١٧ مسلخًا غير نظامي، وعشرات اللوحات الدعائية المخالفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض: إزالة 151 حظيرة عشوائية وتعديات على حرم الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.